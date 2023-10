Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Dla Małgorzaty będzie to już trzeci syn. Podobnie jak w przypadku starszych dzieci, zdecydowała się na tradycyjne imię dla chłopca.

Przyszła mama w rozmowie z Party.pl, zdradza jakie są jej ciążowe zachcianki. Opowiedziała, na co ma największa ochotę i jakiego jedzenia sobie nie odmawia. Posłuchajcie, co nam zdradziła! Jej słowa okażą się pokrzepieniem dla wielu przyszłych mam, które martwią się o to, że ciężko będzie im wrócić po ciąży do formy.

Małgorzata Rozenek szczerze opowiedziała o swoich ciążowych zachciankach.

East News