Małgorzata Rozenek od lat inspiruje kobiety swoim podejściem do zdrowia, urody i codziennej rutyny, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. W rozmowie z naszą dziennikarką zdradziła, że kluczem do jej świetnego samopoczucia i wyglądu jest nie tylko aktywność fizyczna i zbilansowana dieta, ale również coś, o czym wiele osób zapomina — regenerujący sen. Jak podkreśla, to właśnie on stanowi fundament jej codziennej dbałości o ciało i umysł. Jednak to nie wszystko!

Małgorzata Rozenek o zdrowym trybie życia

Małgorzata Rozenek od lat znana jest z ogromnego zaangażowania w zdrowy styl życia — regularnie ćwiczy, dbając o swoją sylwetkę. Na jej Instagramie często można zobaczyć zdjęcia i filmy z siłowni i treningów. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" przywiązuje również sporą wagę do zdrowego odżywiania i nie tylko. Warto dodać, że 1 czerwca Małgorzata Rozenek obchodziła swoje 47. urodziny, a wygląda co najmniej o dekadę młodziej. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl została zapytana o to, co robi, że wygląda tak spektakularnie.

Podstawą numer jeden jest sen. Naprawdę wpływ dobroczynny snu na ciało szczególnie u kobiety jest niezaprzeczalny poparty bardzo wieloma badaniami zaczęła Małgorzata Rozenek.

To jednak niejedyny sekret Małgorzaty Rozenek na młody wygląd! Koniecznie obejrzyj nasze wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej o tym, co robi celebrytka, by tak spektakularnie wyglądać.

