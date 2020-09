Małgorzata Rozenek zafundowała sobie królewski dzień piękności! O czymś takim marzy każda kobieta

Małgorzata Rozenek należy do grona bardzo zapracowanych gwiazd. Jednak kiedy nadchodzi dla niej czas relaksu, to jest on zorganizowany na iście królewskim poziomie. Nie inaczej oczywiście stało się i tym razem. Gwiazda pochwaliła się swoim "dniem piękności" na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, że nad dobrym samopoczuciem i nienagannym wyglądem prowadzącej "Projekt Lady", czuwał cały sztab specjalistów. Chyba każda kobieta chciałaby coś takiego sobie zafundować. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek zafundowała sobie królewski dzień piękności!

Małgorzata Rozenek to ikona klasy i stylu. Zawsze wygląda elegancko i dba o każdy szczegół swojego wyglądu. Pomimo iż niedawno została mamą i realizuje mnóstwo projektów zawodowych, w dalszym ciągu może pochwalić się perfekcyjnym wyglądem. Każdy dzień gwiazdy jest wypełniony po brzegi wieloma zadaniami, ale teraz w końcu przyszedł czas na relaks!

Prowadząca "Projekt Lady" postanowiła wybrać się na "dzień piękności" i pochwaliła się tym na Instagramie. Takiego sztabu specjalistów chyba można pozazdrościć! W jednej chwili stylistki dbały o dłonie, stopy i rzęsy Małgorzaty Rozenek. To się nazywa potrójne tempo! Z pewnością dzięki takiemu zaangażowaniu, gwiazda mogła szybciej wrócić do Henryczka, który zdecydowanie jest teraz dla niej na pierwszym miejscu.

Instagram

Dla zapracowanej mamy ważny jest przede wszystkim czas, dlatego staram się wykorzystać każdą minutę i zadbać o siebie maksymalnie kompleksowo. Przez 2 godziny dziewczyny zrobiły: laminowanie rzęs, pedicure, manicure plus, maskę nawilżającą na dłonie - napisała Małgorzata Rozenek.

Instagram

Ale to jeszcze nie koniec! Gwiazda zdążyła jeszcze odwiedzić fryzjera i odświeżyć swoją fryzurę. Podziwiamy świetną organizację Małgorzaty Rozenek i trochę zazdrościmy takiego wspaniałego dnia piękności, o którym chyba marzy każda kobieta!