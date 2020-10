Moda na jesień 2020. Małgorzata Rozenek z supermodną torebką za 1500 zł! Marzy o niej każda instagramerka

Małgorzata Rozenek zachwyciła nową stylizacją na chłodną jesień! Wybrała supermodną puchowa kurtkę w srebrzysto-lustrzanym kolorze. Do całości dobrała torebkę, którą w szafie powinna posiadać każda miłośniczka mody! Ta pikowana modowa perełka kosztuje prawie 1500 zł. Koniecznie zobaczcie, jak prezentowała się gwiazda TVN.

Małgorzata Rozenek uwielbia luksusowe lecz stonowane dodatki. Tym razem swoją jesienną stylizację dopełniła torebką marki Pinko. Jest to model Love Bag Puff i trzeba za nią zapłacić ok. 1480 zł. Charakteryzuje ją miękka skórka z maxi ukośnym pikowaniem. Dodatek zdobi kultowa metalowa klamra. Można ją nosić zarówno na ramieniu jak i trzymając za delikatny łańcuszek.

Trudno nie zwrócić uwagi również na masywną, oversizową puchową kurtkę, która jest totalnym must have nadchodzącego sezonu i będzie królowała w sklepowych asortymentach. Jest idealną alternatywą dla płaszczy i idealnie sprawdzi się w ulicznych stylizacjach. Model, który wybrała Małgorzata Rozenek pochodzi z kolekcji marki Tiffi i został zaprojektowany we współpracy z Małgorzatą Rozenek. Cena kurtki wynosi 1499,99 zł.

Małgorzata Rozenek ma na sobie srebrną, lustrzaną kurtkę marki Tiffi, którą zaprojektowała we współpracy z marką. Ten model kosztuje 1499,99 zł.

Małgorzata Rozenek dobrała do stylizacji wyjątkową torebkę marki Pinko. Za model Love Bag Puff trzeba zapłacić ok. 1480 zł.

