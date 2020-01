O wymarzone dziecko Małgorzata Rozenek-Majdan (41) i jej mąż Radosław Majdan walczyli ponad dwa lata. Po kilku nieudanych próbach in vitro ich starania przyniosły efekt. Już w czerwcu gwiazda po raz trzeci zostanie mamą.

– To dla nas wyjątkowy czas, bo spełniło się nasze marzenie. Cała nasza rodzina jest bardzo szczęśliwa – mówi w rozmowie z „Party” gwiazda.

Po krótkim rodzinnym urlopie w polskich górach Małgorzata wróciła do pracy. I wcale nie zwalnia tempa! Przygotowuje się do otwarcia swojej fundacji i do kolejnego sezonu „Projektu Lady”. My mieliśmy zaszczyt wręczyć jej statuetkę za zajęcie pierwszego miejsca w naszym plebiscycie na Gwiazdę Party (Małgorzata zdobyła aż 22 820 waszych głosów!) i podpytać o plany na 2020 rok. A ten zapowiada się dla niej wyjątkowo.

– Najbliższe miesiące będą rewolucyjnie! – śmieje się Rozenek-Majdan.

Czy trzecie dziecko wywróci świat Małgorzaty do góry nogami?

