Małgorzata Rozenek w sneakersach z CCC na jesień 2020. Ten model to ideał na następne miesiące

Małgorzata Rozenek w sportowej stylizacji wybrała się na rower. Jak gwiazda TVN prezentuje się na co dzień? Prowadząca "Projekt Lady" od kilku tygodni walczy o powrót do formy sprzed ciąży i jak ostatnio przyznała, chce jeszcze schudnąć 5 kilogramów. Teraz Małgorzata Rozenek ostro trenuje i dba o swoje ciało, dlatego kiedy tylko pozwoliła na to pogoda przesiadła się z samochodu na rower.

Małgorzata Rozenek w sneakersach z CCC

10 czerwca Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami. Gwiazda TVN urodziła wówczas synka, Henia. Od tamtej chwili minęły dopiero trzy miesiące, ale prowadząca "Projekt Lady" już zachwyca swoją figurą. Małgorzata Rozenek już kilka tygodni po porodzie rozpoczęła treningi i jak sama przyznała, miała do zrzucenia 22 kilogramy. Ostatnio gwiazda TVN zdradziła, że do tej pory zgubiła już 17 kilogramów! Efekty są widoczne gołym okiem! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek.

Paparazzi "przyłapali" Małgorzatę Rozenek na rowerze. Gwiazda w białych, krótkich leginsach, szarych spodenkach i bluzie wybrała się na wycieczkę po Warszawie. Spójrzcie na szałowe buty Małgosi (Gino Rossi, 399 zł) i jej plecak! Podoba się Wam sportowy look gwiazdy?

Małgorzata Rozenek na rowerze.

Gwiazda zdecydowała się na sneakersy od Gino Rossi, model ten jest dostępny w sklepach CCC oraz na stronie Eobuwie.pl. Kosztuje 399 złotych.

Spójrzcie tylko na plecak i buty gwiazdy TVN!