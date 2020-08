BURZA pod odważnym wpisem Małgorzaty Rozenek! "Źle się dzieje w państwie polskim"

Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym stanęła w obronie osób LGBT. Zdaniem gwiazdy, w Polsce prawa osób homoseksualnych nie są respektowane i podkreśliła, że ona sama stoi po stronie środowisk LGBT. Małgorzata Rozenek zamieściła również zdjęcie, które nawiązuje do tęczowej flagi. Oczywiście pod postem rozpętała się zagorzała dyskusja. Sprawdźcie szczegóły.

Małgorzata Rozenek dodała na swój profil na Instagramie naprawdę odważny i ważny wpis. Gwiazda najwyraźniej postanowiła odnieść się do ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w stolicy naszego kraju. Sąd w Warszawie podjął decyzję o dwumiesięcznym areszcie dla Margot - aktywistki walczącego z homofobią kolektywu "Stop Bzdurom". Ta informacja wywołała protesty pod siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii, a następnie pikieta przeniosła się na Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Policja aresztowała kilkunastu protestujących.

Małgorzata Rozenek jest całym sercem za osobami, które żyją w związkach jednopłciowych. Dała temu wyraz w swoim wpisie na Instagramie.

Gwiazda zamieściła również zdjęcie, które nawiązuje do tęczowej flagi, czyli symbolu osób LGBT. Pod postem rozpętała się burza komentarzy. Zdania internautów w kwestii stanowiska Małgorzaty Rozenek są mocno pozielowe. Część internautów popiera słowa, które napisała prezenterka.

- Cieszę się, że nie jesteś obojętna w tym temacie. Nie udajesz, że nie widzisz, żeby czasem ludzie o innych poglądach nie przestali obserwować. To bardzo ważne żebyście Wy, znani i obserwowani przez setki tysięcy głośno mówili, że się na to nie godzicie i że jesteście za równością i godnym traktowaniem wszystkich 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Ale są i tacy, którzy mocno krytykują Rozenek. Czasem w niewybrednych słowach. A ona sama nie unika dyskusji z krytykującymi.

Słabe to naprawdę. Bardzo słabe. Jaka pokojowa? Oczywiście ale LGBT może robić co chce, niszczyć co chce, wyśmiewać kogo chce. Brawo! I gdzie tu równość i sprawiedliwość. Narozrabiała to powinna ponieść konsekwencje. Taka prawda. Nie może być wyjątku. Wszyscy powinni być równi wobec prawa. I to się tyczy zarówno przywileju jak i konsekwencji czy kary - napisała jedna z obserwatorek.

Każda osoba która złamała prawo powinna ponieść karę ADEKWATNĄ do zarzucanego czynu - odpowiedziała Rozenek.