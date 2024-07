Właśnie się rozpoczęła akcja "Szafa Otwarta" (w ramach której organizowany jest konkurs Drugie Życie Dobrych Rzeczy), dzięki której podejmiesz decyzję o tym co zostawić w szafie, a co oddać innym! Wraz z Małgorzatą Rozenek odwiedzimy aż 8 polskich miast takich jak Bytom, Koszalin, Białystok, Lublin, Warszawa, Toruń, Piła i Bydgoszcz. Mieszkańcy niektórych miast będą mieć okazję również spotkać blogera Łukasza Podlińskiego. Otwierajcie swoje szafy i dołączajcie do zabawy. Nie może Was zabraknąć! Bądźcie z nami i śledźcie na bieżąco wszystkie informacje na fanpage www.facebook.com/szafaotwarta oraz stronie www.szafaotwarta.pl. Widzimy się na pierwszym finale w Bytomiu!

Reklama

Akcję we wszystkich miastach wspierają centra handlowe Atrium oraz Focus w Bydgoszczy, gdzie odbędzie się zbiórka rzeczy oraz finał akcji z udziałem Małgosi Rozenek-Majdan!

#szafaotwarta #drugiezyciedobrychrzeczy #wietrzenieszafy #party #Rozenek #Podlinski

Zobacz także