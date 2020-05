Małgorzata Rozenek poleciła pobieranie krwi pępowinowej. Internautka: "Te posty dla zwykłego Kowalskiego są czasem przykre". Gwiazda odpowiedziała!

Małgorzata Rozenek lada chwila zostanie mamą. Z tego też względu gwiazda na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym poleciła pobranie krwi pępowinowej. Część internautów zarzuciła jednak przyszłej mamie, że jest to dość kosztowne i nie każdego stać na tę metodę. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na jeden z komentarzy. Zobaczcie.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek odlicza dni porodu. Tak przeżywa 9. miesiąc ciąży

Małgorzata Rozenek przygotowuje się już do porodu. Lada moment na świecie pojawi się trzeci synek gwiazdy. Jak każda przyszła mama dba o każdy szczegół i chce jak najlepiej przygotować się na ten wyjątkowy moment. Małgorzata Rozenek myśli też o przyszłości swojego synka. Z tego też względu gwiazda zdecydowała, że podobnie jak w dwóch poprzednich ciążach, zostanie pobrana krew pępowinowa. Gwiazda zamieściła wpis na Instagramie, w którym poleciła tę metodę.

Kochani, bezpieczeństwo rodziny jest dla mnie najważniejsze. Tak jak przy poprzednich ciążach zadecydowałam, że podczas mojego porodu zostanie pobrana krew pępowinowa. Materiał ten to nieocenione źródło komórek macierzystych. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale wolę mieć świadomość, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy, aby maksymalnie zabezpieczyć swoich najbliższych. Pamiętajcie, że krew pępowinową naszych dzieci można pobrać tylko raz, więc o specjalny zestaw pobraniowy postarałam się odpowiednio wcześniej. - napisała Małgorzata Rozenek.

Pod postem pojawiły komentarze, w których niektóre internautki wytknęły przyszłej mamie, że jest to bardzo kosztowne i niestety z tego względu większość osób się na tą metodę nie decyduje.

- Pani Małgorzato, nie jestem celebrytką z zasobnym portfelem. Zatem proszę takich rad nie udzielać zwykłej matce, która na pewno kocha i robi to co może dla swego dziecka. Proszę zejść na ziemię. Z wyrazami szacunku.

- Szkoda że jak mnie było to potrzebne to kosztowało to majątek i nie było mnie stać

- Szkoda że nie każdego na to stać, takie rzeczy powinny być refundowane

- Za darmo to i ja bym to wzięła dla swojego dziecka. Wam celebrytom łatwo mówić ,,zrobiłam wszystko co w mojej mocy” 😬 czytaj dostałam za darmo i jeszcze pewnie przelew za reklamę poszedł. To jest życie... Pani Małgosiu nie hejtuje tylko te posty dla zwykłego Kowalskiego są czasem przykre. Co za durny świat nastał.. - piszą internauci.