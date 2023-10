Małgorzata Rozenek szczerze opowiedziała o swoich planach związanych z porodem. Jej trzeci syn przyjdzie na świat w czerwcu. Czy znana mama obawia się presji, związanej z szybkim powrotem do formy?

Nawet gdyby mnie taka presja dotknęła, to ja już z doświadczenia wiem, że ja wracam do formy po ciąży bardzo powoli. Jest coś takiego smutnego w tym, że póki masz nadprogramowe kilogramy ale jesteś w ciąży to to jest ok, ale kiedy już nie jesteś w ciąży a nadal je masz to zaczynasz się tym coraz bardziej denerwować. - powiedziała w rozmowie z Party.pl