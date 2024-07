Małgorzata Rozenek nie zamierza ukrywać swoich pięknych, kobiecych kształtów. Prowadząca wielki hit TVN, "Projekt Lady", w rozmowie z Super Expressem przyznała, że nie widzi nic złego w podkreślaniu swojego biustu. Gwiazda stacji zdradziła, że nie zamierza zakrywać go zapiętymi pod szyję kreacjami.

Naprawdę nie ma nic złego w pokazywaniu piersi. To, że kobieta ma odsłonięty dekolt, nie znaczy, że nie jest damą. Każdy ma prawo do własnej ekspresji. Bądźmy tolerancyjni. To jest ważne - zapewniła Małgorzata Rozenek.