1 z 6

Małgorzata Rozenek na okładce Viva! Piękna na lato

Małgorzata Rozenek na okładce magazynu "Viva! Piękna na lato"! Wybór bohaterki na okładkę nie dziwi, bo mało kto tak świetnie wygląda w bikini, jak Małgorzata Rozenek. To wakacyjne wydanie specjalne dwutygodnika „Viva!” kierowane do kobiet zainteresowanych pielęgnacją ciała w czasie lata oraz zdrową dietą. Małgorzata Rozenek na okładce prezentuje się rewelacyjnie! Co jeszcze w numerze? 291 hitów tego lata oraz rozpoczynamy akcję plaża. Piękny biust, płaski brzuch, jędrna pupa oraz najlepsze kosmetyki i zabiegi. Dodatkowo proste przepisy na zdrowe i smaczne koktajle oraz test kremów z filtrem. "Viva! Piękna na lato" z Małgorzatą Rozenek na okładce w sprzedaży już od 29 czerwca.

Zobacz też: Szalona jak w "Azji..." czy stylowa jak w Projekt Lady? Którą Małgorzatą Rozenek jesteś? PSYCHOTEST

W fotogalerii więcej zdjęć gwiazdy TVN w bikini!

Polecamy: Którą polską parą jesteście ty i twój partner? Rozenek i Majdanem, a może Lewandowskimi? PSYCHOTEST