Małgorzata Rozenek martwi się o ciążę z powodu smogu: "Rozmawiałam o tym z moim lekarzem prowadzącym"

Małgorzata Rozenek jest aktualnie w trzeciej ciąży i chętnie dzieli się z obserwatorami zdjęciami z okresu oczekiwań na wymarzonego członka rodziny. Gwiazda TVN nigdy nie ukrywała, że zmagała się z problemem niepłodności i bardzo długo starała się o dziecko. W końcu marzenia się spełniły, a Małgosia uważa, że to jej własny cud. Okres oczekiwania na dziecko to nie tylko radość ale również troska i dbałość o swoje zdrowie. Niestety zanieczyszczone powietrze tego nie ułatwia. Małgorzata przerażona jest jakością powietrza w Warszawie i postanowiła skonsultować się z lekarzem prowadzącym jej ciążę.

Smog jest dużym problemem, z którym musimy zmagać się w tych czasach. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że przez to obawia się o zdrowie swoje i swojego dziecka, które nosi pod sercem. Postanowiła swoimi obawami oraz poradami, które otrzymała od lekarza podzielić się również ze swoimi obserwatorkami:

Słuchajcie dziewczyny, bardzo uważajcie dzisiaj na straszny smog. Ja rozmawiałam dzisiaj z moim lekarzem prowadzącym. Normy zanieczyszczenia powietrza dzisiaj w całej Polsce a szczególnie w Małopolsce i na Śląsku przekraczają o kilkaset procent, w przypadku Warszawy i ponad tysiąc procent w przypadku Małopolski i Śląska. To jest tak, że my w ciąży naprawdę musimy zwracać uwagę na jakość powietrza i jeżeli jest taka pogoda jaka jest, to musimy ograniczać wychodzenie na dwór, co więcej musimy ograniczać to wychodzenie z małymi dziećmi. - powiedziała na swoim Instastory