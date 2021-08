Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda jak milion dolarów. Odwzorowaliśmy jej look!

Do porodu Małgorzaty Rozenek zostało już niewiele dni. Przyszli rodzice nie mogą doczekać się nowego członka rodziny. Małgorzata ma ochotę tańczyć ze szczęścia! Wczoraj zaprezentowała się w przepięknej wieczorowej kreacji, która wyeksponowała jej ogromny ciążowy brzuszek! Zapowiedziała, że urządza domową imprezkę w salonie, zmartwieni fani poprosili ją, aby szalała ostrożnie: Oj najwyżej urodzę wcześniej. I tak już bym chciała Fani nie mogą się nachwalić wyglądu przyszłej mamy, ale tym razem zwrócili uwagę nie tylko na brzuszek. Ten szczegół dotyczył także Radosława Majdana. Zobacz także: Małgorzata Rozenek urodzi syna! W wywiadzie dla "Party" Radosław Majdan zdradza, czy wybrał już imię Małgorzata Rozenek w obcisłej kreacji na chwilę przed porodem Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z pewnością już odliczają dni do narodzin upragnionego maleństwa. W domu wszystko zostało już przygotowane na przyjście malucha. Ich radość jest tak wielka, że mają ochotę tańczyć. Przyszła mama zaprezentowała krągłości w stylowej kreacji od Mimka Fashion. Dziś sobota, 💃🕺więc normalnie większość z Was szykowałaby się na wieczorne wyjście ze znajomymi. Ja szykuję się na tańce w salonie 😂 bo można spędzić te sobotę równie fajnie. Pomoże w tym dobra muzyka... 😉 Małgorzata wrzuciła kilka weekendowych fotek w tym jedną z Radosławem i to właśnie ona zwróciła uwagę jednej z internautek: Pani Małgosiu, tak patrzę na Pani i Pani męża ostatnie zdjęcie i jedyne, co mi przychodzi na myśl to: ''ależ piękne oczy będzie mieć Państwa syn". Trzeba przyznać, że zdjęcie jest hipnotyzujące! Dodatkowo ciąża niesamowicie służy przyszłej mamie. Małgosia niedawno zdradziła, że przytyła ponad 20 kg, jednak...