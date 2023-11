Małgorzata Rozenek-Majdan z całą pewnością zalicza się do najlepiej ubranych gwiazd. Niemal codziennie w mediach społecznościowych prezentuje nową stylizację. Zazwyczaj wybiera ubrania od znanych projektantów, ale w ostatnim czasie można zaobserwować, że coraz chętniej zagląda do sieciówek. Szczególnie, jeśli chodzi o spódnice mini, które Małgorzata Rozenek wprost uwielbia. Tym razem zdecydowała się na czarno-biały look z pepitką w roli głównej. Zobaczcie, gdzie znaleźć płaszczyk gwiazdy!

Małgorzata Rozenek w płaszczu z Zary!

Internautki są zachwycone czarno-białym zestawem gwiazdy. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo zapytań o płaszczyk w pepitkę. Okazało się, że jest to marynarka z Zary kupiona w większym rozmiarze, dlatego sprawia wrażanie jesiennego płaszcza. Ten model kupimy za 299 zł! Na uwagę zasługują też buty Małgorzaty Rozenek. Widać, że gwiazda pokochała ten model! To już kolejna stylizacja, z którą prezentują się doskonale.

Ta stylizacja zasługuje na uwagę, o czym świadczy ogromna ilość komplementów pod zdjęciem gwiazdy na Instagramie. Mimo jesiennej aury Małgorzata Rozenek nie rezygnuje z eksponowania swoich atutów, którymi niewątpliwie są jej nogi.

Klasa❤️ Pięknie jak zawsze Super stylizacja, buty rewela Super outfit Gosiu

Instagram

Podoba Wam się nowa stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Małgorzata Rozenek-Majdan pokochała sieciówki. Gwiazda ostatnio zachwyciła jesiennym zestawem ze spódnicą H&M za 79 zł w roli głównej!