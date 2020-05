Fani myśleli, że Małgorzata Rozenek już urodziła, a ona... zmieniała wystrój mieszkania! Jest jeszcze bardziej luksusowo

Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem zostanie mamą trzeci raz! Gwiazda postanowiła wykorzystać ostatnie chwile przed porodem na zaaranżowanie swojego mieszkania na nowo. Na razie pochwaliła się zdjęciami salonu - odświeżony wystrój robi wrażenie!

(...) postanowiłam dopieścić, każdy fragment domu, a jak mówię każdy to dosłownie każdy 😁 nie będę Was zanudzać zdjęciami szuflad, których nie powstydziłaby się Perfekcyjna Pani Domu 😂😂😂 więc, dziś wrzucę tylko salon😁 kocham nasz dom ❤️ kocham jego kolorystykę i klimat, ale to ostatni czas kiedy widzę go w takim stanie, bo niedługo, będzie tu bardziej słodko 😉 - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan.