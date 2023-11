Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan stara się kontrolować to, co publikuje w internecie. Okazuje się jednak, że nie zawsze da się wszystkiego upilnować... Internauci potrafią być naprawdę sprytni! Małgorzata Rozenek-Majdan nie sądziła, że wrzucając na Instastory nagranie, na którym pokazuje paszport swoich psów, przy okazji wyjawi swój własny numer telefonu! Jak to możliwe? Zobaczcie nasze wideo i poznajcie tę zabawną historię!

Małgorzata Rozenek przeżyła chwile grozy!