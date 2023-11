W komentarzach pod postem Małgorzaty zawrzało. Internauci poprali słowa Rozenek. Zaczęli pisać, że niepłodność jest chorobą, a in vitro metodą leczenia. Póki nie zaczniemy traktować metody „jak fanaberii”, to nic się nie zmieni.

Zgadzam się z Tobą! In vitro dla wielu par to jedyny sposób, żeby cieszyć się macierzyństwem. Nic dziwnego, że później wiele kobiet nie chce przyznawać się do in vitro. Nagonka i ostracyzm, z jakim mogą się spotkać, może być ogromny. Dlatego ja za każdym razem będę głośno mówiła o in vitro i nie zgadzała się na to, żeby mówić o tej metodzie jak o czymś, co powinno być zakazane! - odpowiedziała jednej z fanek Rozenek-Majdan.