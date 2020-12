Małgorzata Rozenek pokazała jak spędza przedświąteczny czas z synami. Całą rodziną wybrali się na spacer po Warszawie, aby jeszcze przed Bożym Narodzeniem popodziwiać świąteczne iluminacje. Przy okazji gwiazda TVN odniosła się do zakazu przemieszczania się wprowadzonego przez rząd a pod jej zdjęciem pojawiło się sporo krytycznych komentarzy... Internautom nie spodobało się to, jak się ubrała!

Małgorzata Rozenek uwielbia dzielić się tym, jak spędza swój wolny czas w gronie rodziny. Odkąd urodził się mały Henio robi to zdecydowanie częściej niż zwykle. W sobotni wieczór z mężem oraz synami wybrała się na spacer po Warszawie. Przy okazji zachęciła wszystkich obserwatorów do podobnych aktywności i korzystania z przedświątecznej atmosfery. Nawiązała również do zakazu przemieszczania wprowadzonego przez rząd, być może nie tylko w Sylwestra:

Internauci zwrócili uwagę na stylizację Małgorzaty Rozenek. Według wielu, gwiazda TVN ubrała się nieadekwatnie do pogody, a przy stylizacjach synów wygląda komicznie:

Wielu obserwujących postanowiło stanąć w obronie Małgorzaty Rozenek i nie dać przyzwolenia na bezpodstawny hejt:

- Nie ma jak się przyczepić do tego że ktoś się ciepło ubrał...

- Ile złośliwości w tych komentarzach. Kobiety , czy to zazdrość ? Każdy ubiera się, jak chce!!!!

- Niektóre komentarze to aż nie chce się czytać. Każdy chodzi w takich butach, jakich chce, ja chodzę w emu nie ma mrozu i co z tego? Chodzę w czapce i co z tego, bo chcę..... Pozdrawiam

- Ból dupy bo ktoś zimą założył zimowe buty 😂 Nic mnie już nie zdziwi, co za problemy i tragedie 😂😂

- Masakra to jest wasze zachowanie, po co te głupie komentarze, tyle jadu macie w sobie, każdy może ubierać się tak jak chce, najpierw trzeba popatrzeć na siebie a potem krytykować innych - pisali