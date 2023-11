1 z 4

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za kilka dni! Jak co roku wiele polskich gwiazd postanowiło dołożyć cegiełkę do tego wydarzenia i przekazać coś cennego na aukcję. Robert Lewandowski zaoferował spotkanie i lunch, Karol Okrasa przygotowanie kolacji, a Kasia Tusk wystawiła swoją suknię ślubną! Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan także podarowali na aukcję cenne przedmioty. Prezent od gwiazd wzbudził już spore emocje, bowiem w mediach pojawiły się informacje, że Majdanowie oddali... swoje oddechy! Czy to prawda? Zobacz kolejny slajd!

