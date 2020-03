Małgorzata Rozenek chwali się brzuszkiem. Internauci zwracają uwagę na efekt, którego użyła na zdjęciu. Przesadziła?

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie chwali się zdjęciami ciążowego brzuszka. Gwiazda już wkrótce po raz trzeci zostanie mamą. Teraz pokazała w mediach społecznościowych zaskakujące nagranie. Niestety nie wszystkim przypadło ono do gustu. Co zarzucili Małgorzacie Rozenek?

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na Instagramie zdjęcie inne niż wszystkie. Celebrytka zdecydowała się nagrać krótki filmik z efektem lecących motyli. Niestety niektórzy Internauci uważają, że wygląda to infantylnie:

Pani pewnie dobrze wygląda - gratuluję chociaż to Instagram więc tak naprawde kompletnie niewiadomo jak Pani wygląda - może to nawet nie jest Pani😉, ale ten motylkowy efekt to już rozbija bank - muszę go pokazać mojej 8 letniej siostrzenicy - lubi LOL więc to będzie już dla niej jeden poziom wyżej 🤣🤣 - napisała jedna z Internautek.