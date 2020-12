Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina ostatnie święta z mężem. "Muszę wyjść z tego żalu"

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku, zostawiając po sobie pogrążoną w żałobie żonę, piątkę dzieci i wiernych fanów. Teraz, niemal rok po śmierci wybitnego aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdobyła się na szczere wyznanie. Aktorka wspomina ostatnie rodzinne święta w pełnym gronie. Niestety, bliscy spędzili je w szpitalu, przygotowani na najgorszy scenariusz.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska doskonale pamięta zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia - ostatnie, które mogła spędzić przy boku swojego ukochanego męża Pawła Królikowskiego. Aktorka w programie Katarzyny Janowskiej "Wszystko, co kocham" w poruszających słowach opowiedziała, jak wyglądał ten czas. Mimo, że na kilka miesięcy przed śmiercią stan Pawła Królikowskiego był "w miarę" dobry, rodzina doskonale wiedziała, co się dzieje.

W ubiegłym roku mieliśmy rodzinne święta, moje dzieci sprowadziły do domu wszystkich, kogo tylko mogły, ponieważ Paweł był w szpitalu. Byliśmy u niego, ponieważ pozwolono nam... - wyznała - Był nawet w miarę dobrej formie i to były dla mnie dziwne święta, bo wiedzieliśmy, co się dzieje