Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina męża wzruszającym wierszem: "Gdybyś był blisko..."

Już za miesiąc miną dwa lata od śmierci uwielbianego przez Polaków aktora, Pawła Królikowskiego. Niezapomniany Kusy z "Rancza" zmarł po długiej chorobie, w wieku ledwie 58 lat. Na instagramowym profilu jego żony, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej pojawił się właśnie wzruszający post. Aktorka zamieściła piękny wiersz polskiej poetki. Słowa, skierowane do "najmilszego" łamią serce...

Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska o śmierci męża: "Cwaniaczek, tydzień przed pandemią zabrał się po prostu z tego świata"

Paweł Królikowski został pochowany 5 marca 2020 w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mimo upływu czasu wciąż ciężko się pogodzić z odejściem ukochanej osoby. W wywiadzie dla „Vivy” Małgorzata Ostrowska-Królikowska opowiadała jakiś czas temu o tym, że w domu ciągle czuć jego obecność. Np. jego ulubiony kubek wciąż stoi „na widoku”, obok ulubionego talerzyka. W gabinecie aktora również nic się nie zmieniło.

Muszę zrobić remont domu, więc architektka pyta: „Może zamienimy to miejsce na kącik dla ciebie?”. Nie ma takiej opcji. W tym gabinecie jest za dużo Pawła. Likwidując go, czułabym się tak, jakbym wyrzuciła Pawła z naszego życia. Nie wyobrażam sobie tego - mówiła.

Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska znalazła kartkę od zmarłego męża! Znak od Pawła Królikowskiego?

Na profilu instagramowym Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej pojawił się właśnie nowy wpis - piękne zdjęcie uśmiechniętej aktorki i słowa wiersza Małgorzaty Hillar.

Obserwatorzy Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej na Instagramie nie mają wątpliwości, że słowa odnoszą się do zmarłego męża.

Żyje w naszych sercach i wspomnieniach ❤ 🐰

On na pewno tam czeka z koszem poziomek mających ksztal łez, które za Nim Pani wylała i zbierał każdą, by żadna się nie zmarnowała... ❤️

Każda myśl i każde wspomnienie to piękna obecność Pani ukochanego Męża w Pani, w dzieciach, wnukach i wszystkich, którzy Go kochali, darzyli sympatią. Bardzo głęboko wierzę, że bezgranicznie czuwa nad Panią i Rodziną ❤ - czytamy w komentarzach.