Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała wnuki. Nie uwierzycie, gdzie je zabrała
Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest szczęśliwą babcią i doskonale odnajduje się w tej roli, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach. Ostatnio pokazała w mediach społecznościowych, jak spędza czas z ukochanymi wnukami. Zabrała je w wyjątkowe miejsce.
Małgorzata Ostrowska-Królikowska od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami kadrami ze swojego życia. Tym razem pokazała wyjątkowo urocze zdjęcia z wnukami, a internauci zasypali ją komentarzami. Dumna babcia zabrała pociechy do muzeum.
Małgorzata Ostrowska-Królikowska spełnia się w roli babci
Małgorzata Ostrowska‑Królikowska jest mamą pięciorga dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego, których wychowywała wspólnie z mężem Pawłem Królikowskim. Z tej rodziny doczekała się czworga wnucząt, a każdą wolną chwilę chętnie poświęca na wspólne chwile z nimi. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że rola babci daje jej wiele radości i spełnienia.
Świetnie odnalazłam się w roli babci
Tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza czas z wnukami
Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała ostatnio dwoje starszych wnucząt na wystawę w Muzeum Narodowym, gdzie razem podziwiali dzieła sztuki z wystawy czasowej "Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz". Później wszyscy wybrali się na gorącą czekoladę z piankami. Wspólnie spędzony czas zrelacjonowała w mediach społecznościowych.
Słodki czas przygody
Fani nie mogli przejść obojętnie obok tak rozczulającego widoku. Błyskawicznie zasypali aktorkę ciepłymi słowami w komentarzach. Zgodnie stwierdzili, że Ostrowska-Królikowska to babcia na medal.
Babciu, jesteś wspaniała
Jest pani wspaniałą babcią
Samych cudowności
