Małgorzata Ostrowska-Królikowska od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami kadrami ze swojego życia. Tym razem pokazała wyjątkowo urocze zdjęcia z wnukami, a internauci zasypali ją komentarzami. Dumna babcia zabrała pociechy do muzeum.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska spełnia się w roli babci

Małgorzata Ostrowska‑Królikowska jest mamą pięciorga dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego, których wychowywała wspólnie z mężem Pawłem Królikowskim. Z tej rodziny doczekała się czworga wnucząt, a każdą wolną chwilę chętnie poświęca na wspólne chwile z nimi. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że rola babci daje jej wiele radości i spełnienia.

Świetnie odnalazłam się w roli babci mówiła w rozmowie z Faktem.

Tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza czas z wnukami

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała ostatnio dwoje starszych wnucząt na wystawę w Muzeum Narodowym, gdzie razem podziwiali dzieła sztuki z wystawy czasowej "Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz". Później wszyscy wybrali się na gorącą czekoladę z piankami. Wspólnie spędzony czas zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

Słodki czas przygody napisała na Instagramie.

Fani nie mogli przejść obojętnie obok tak rozczulającego widoku. Błyskawicznie zasypali aktorkę ciepłymi słowami w komentarzach. Zgodnie stwierdzili, że Ostrowska-Królikowska to babcia na medal.

Babciu, jesteś wspaniała

Jest pani wspaniałą babcią

Samych cudowności pisali fani Ostrowskiej-Królikowskiej.

