Blisko sześć lat temu zmarł Paweł Królikowski, uwielbiany Kusy z "Rancza". Śmierć aktora wstrząsnęła całą Polską, a jego najbliżsi pogrążyli się w żałobie. Teraz wdowa po Pawle Królikowskim w poruszającym wyznaniu nie tylko ujawniła prawdziwą przyczynę śmierci aktora, ale również opowiedziała o życiu po jego odejściu. Słowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej poruszają do łez.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o prawdziwej przyczynie śmierci Pawła Królikowskiego

Podczas audycji „Kobiety Rakiety” Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdecydowała się po raz pierwszy publicznie opowiedzieć o prawdziwej przyczynie śmierci swojego męża. Przez lata media powielały informację, że aktor zmarł z powodu pęknięcia tętniaka mózgu. Teraz żona zmarłego aktora ujawniła, jaka jest prawda. Dopiero teraz okazało się, że Paweł Królikowski nie umarł z powodu tętniaka.

(...) Nie umarł z powodu tętniaka Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyjaśniła w audycji ''Kobiety Rakiety'' dla Polskiego Radia RDC.

Ostrowska-Królikowska: „Paweł przygotował mnie na życie bez niego”

W emocjonalnej rozmowie Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyznała, że jej mąż, mimo własnej choroby, zadbał o przyszłość rodziny. Po jego śmierci to ona przejęła rolę głowy rodziny, co było dla niej dużym wyzwaniem.

Paweł był głową rodziny, ale gdzieś mnie przygotował do tego, że ja potrafiłam płacić rachunki, prowadzić firmę. Przygotował mnie na życie bez niego. On był mądrym człowiekiem i nie zostawił mnie samej takiej niepotrafiącej nic samodzielnie zrobić. wyznała podczas audycji.

Aktorka przyznała, że przez pierwsze miesiące po stracie starała się być aktywna i nie popaść w rozpacz.

Czułam się odpowiedzialna za wszystkie osoby, które są w tej rodzinie. I ja musiałam dawać przykład, nie mogłam spaść. Ja wtedy byłam bardzo aktywna, starałam się tak nie dołować. (...) Taką prawdziwą żałobę przeżywałam trochę później

