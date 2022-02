Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała wzruszające zdjęcie Antka! Łza kręci się w oku

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wzruszającym wpisem uczciła urodziny Pawła Królikowskiego . Aktor 1 kwietnia obchodziłby swoje 59. urodziny. Wspomnienie, które znalazło się na jej tablicy nie wymagało słów, a przypomniało wszystkim, jak wspaniały człowiekiem był jej ukochany mąż. Zobacz także: Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Antek w poruszających słowach żegna tatę: "Dziękuję w imieniu twoich małych Królików" Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina Pawła Królikowskiego z okazji jego urodzin Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po długiej walce z chorobą. To ogromna strata nie tylko dla rodziny aktora, ale również dla jego fanów. Antoni Królikowski podczas pogrzebu podziękował ukochanemu tacie, za wszystkie cenne lekcje życia, jakie od niego otrzymał. Cała rodzina stara się brać przykład z jego dobroci oraz radości, które będą się z nim kojarzyły już na zawsze. 1 kwietnia Paweł Królikowski obchodziłby swoje 59. urodziny. Antoni opublikował wzruszające zdjęcie z rodzinnego albumu, które podpisał: Tatuś obchodziłby dziś 59. urodziny #pawełkrólikowski #kiedyśbyłojakośfajniej 🐰😢 Urodziny męża uczciła także Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Na jej profilu na Instagramie pojawił się odnośnik do "Dziewczyn Wiatru", czyli jednej z piosenek z "Truskawkowego Studia". To program, którego Paweł Królikowski był pomysłodawcą, scenarzystą, reżyserem a także autorem tekstów wszystkich piosenek. "Truskawkowe studio" to polski cykliczny program telewizyjny dla młodzieży realizowany w latach 1992–1999 w Oddziale Regionalnym TVP we Wrocławiu dla 2 Programu TVP. To właśnie tak swoje pierwsze kroki w telewizji...