Wzruszający wpis Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej: "Niebo łączy się z falami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia z pobytu nad morzem. To jeden z pierwszych wyjazdów kiedy nie ma przy niej ukochanego męża, Pawła Królikowskiego. Aktorka pod fotografiami zamieściła wzruszający wpis, który teraz po śmierci jej męża nabiera wyjątkowego znaczenia. Zobaczcie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpoczywa nad morzem

Od śmierci Pawła Królikowskiego minęło już ponad 3 miesiące, jednak w dalszym ciągu ciężko uwierzyć, że wspaniałego aktora nie ma już wśród nas. Małgorzata Ostrowska-Królikowska w trudnym okresie może liczyć na wsparcie swoich dzieci. W jednym z wywiadów aktorka podkreślała, że w każdej sytuacji bardzo pomaga jej najstarszy syn Antek i jest z niego niezwykle dumna.

Na wspólnych zdjęciach, które aktorka czasami zamieszcza w swoich mediach społecznościowych widać, że cała rodzina jest ze sobą niezwykle zżyta i razem przeżywa ten trudny czas.

W tak trudnych chwilach często pomaga również zmiana otoczenia, aby móc chociaż na chwilę oderwać się od tego co otacza nas na co dzień. Wygląda na to, że wdowa po Pawle Królikowskim zdecydowała się na odpoczynek nad polskim morzem. Aktorka pokazała w sieci zdjęcia z wyjazdu, na których możemy zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Pod fotografiami znalazł się również piękny podpis.

Pusta plaża🎶.... Niebo łączy się z falami, które szepczą językiem ukojenia ❣️🎶Czy też macie wrażenie, że fale z wami rozmawiają?😜😎😍🐰#morze #czas#stworzenie#potęga#zmienność😊#niezmienność#przypływ#wytchnienie🍇 - napisała pod fotografiami Małgorzata Ostrowska - Królikowska.

Fani doskonale rozumieją o słowa aktorki i wiedzą, jaką magię ma w sobie morze.

- Tak, a piasek, który przesypujemy z jednej ręki do drugiej, odmierza czas potrzebny na zadumę ☀️ - Kocham morze...jego widok🌊🌊🌊🌊🌊W tym magicznym miejscu znajduje spokój harmonię 💚 - Nic piękniejszego nad nasz Bałtyk, jestem co roku, uwielbiam tam być, na starość będę tam mieszkać - Oj tak coś jest w tym fale woda zawsze jakoś wyciszają. Pozdrawiam 😘❤️💛 - Morze i fale są jak śpiewające ptaki🙂 - piszą fani.

Małgorzacie Ostrowskiej - Królikowskiej życzymy teraz dużo spokoju i wytchnienia. Niewątpliwie morze daje właśnie tę możliwość. To naprawdę magiczne miejsce.

Na twarzy aktorki znów gości uśmiech!