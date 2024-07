1 z 6

Zdenerwowana Małgorzata Ohme wyszła ze spotkania z Jackiem Borcuchem! Paparazzi przyłapali słynną panią psycholog i reżysera podczas ich wspólnego wypadu do jednej warszawskich restauracji. Patrząc na zdjęcia pary nie trudno odnieść wrażenia, że ich rozmowa nie przebiegała w zbyt miłej atmosferze. W pewnym momencie Małgorzata Ohme w kiepskim humorze wyszła ze spotkania i zostawiła swojego partnera samego przy stoliku. Czyżby po kilku miesiącach w ich związku pojawiły się już pierwsze kłótnie? Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i już wkrótce znowu zobaczymy radosną Małgorzatę Ohme i Jacka Borcucha- jak to było jeszcze pod koniec 2015 roku.

