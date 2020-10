Małgorzata Kożuchowska zorganizowała synkowi Jasiowi imprezę urodzinową! Od dekoracji i słodkości nie można oderwać wzroku

Małgorzata Kożuchowska przygotowała dla synka wspaniałą urodzinową niespodziankę! O takiej imprezie, chyba marzy każde dziecko. Było mnóstwo przepięknie wykonanych słodkości, a tort to prawdziwe arcydzieło, która zapiera dech w piersiach. Aktorka pochwaliła się tym wyjątkowym wydarzeniem, na swoim InstaStory. Zobaczcie jak pięknie wszystko zostało zorganizowane.

Zobacz także: Trendy jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska nie rozstaje się z tą torebką! To najpopularniejszy model zbliżającego się sezonu

Małgorzata Kożuchowska zorganizowała synkowi bajkową imprezę urodzinową! Od dekoracji i słodkości nie można oderwać wzroku

Małgorzata Kożuchowska jest szczęśliwą mamą Jasia już od 6. lat. To właśnie w październiku 2014 roku, spełniło się największe marzenie aktorki - po raz pierwszy została mamą. Dla Małgorzaty Kożuchowskiej synek oczywiście jest prawdziwym oczkiem w głowie. Aktorka należy jednak do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Czasami w jej mediach społecznościowych możemy zobaczyć jej zdjęcia z Jasiem, jednak są one wykonywane w taki sposób, abyśmy nie mogli zobaczyć twarzy chłopca.

Jednak tym razem Małgorzata Kożuchowska postanowiła pochwalić się swoim fanom przepiękną imprezą urodzinową, którą zorganizowała dla swojego synka! Motywem przewodnim urodzin były roboty i pieski. Wygląda na to, że 6-letni już Jaś je uwielbia. Impreza została zorganizowana na świeżym powietrzu. Zobaczcie zatem jak wspaniale przygotowane zostało przyjęcie na cześć Jasia.

Instagram

Oczywiście widzimy mnóstwo balonów z motywem robotów i piesków. Ponadto ogromne wrażenie robią słodkości! Babeczki i ciasteczka w kształcie piesków są niesamowite (i na pewno smakowały tak samo wspaniale), ale my w szczególności nie możemy oderwać wzroku od tego niesamowitego tortu! To prawdziwe cukiernicze arcydzieło. Sami spójrzcie!

Instagram

Synek Małgorzaty Kożuchowskiej na pewno był w siódmym niebie! Oczywiście składamy Jasiowi serdeczne życzenia urodzinowe.