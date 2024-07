Czy Małgorzata Kożuchowska daje ludziom drugą szansę? Oczywiście! Gwiazda serialu TVN nigdy nie skreśla ludzi, którzy ją zawodzą. Kiedy jednak powtarzają błąd, stara się ich po prostu unikać:

Nie wyobrażam sobie, żeby nie dawać drugiej szansy. Mamy wady, lepsze i gorsze dni, jeśli ktoś mnie zawiódł, to ja od razu nie skreślam, no chyba, że powtórzy błąd, nie skreślam go, ale obchodzę szerszym łukiem - mówi nam gwiazda.