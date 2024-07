1 z 6

Synek Małgorzaty Kożuchowskiej to już duży chłopiec! Paparazzi przyłapali gwiazdę seriali "Rodzina.pl" i "Druga szansa" podczas rodzinnego spotkania w Warszawie. Aktorka została sfotografowana w towarzystwie mamy, męża i syna Jana Franciszka. Synek Małgorzaty Kożuchowskiej ma prawie trzy lata i jest już dużym, uroczym chłopcem. A jak prezentowała się mama małego Jasia? Jak zwykle bardzo stylowo! Małgorzata Kożuchowska to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka zachwyca nie tylko na czerwonych dywanach, ale również na co dzień. Tym razem zaprezentowała się w dżinsach, marynarce w paski i w niebieskich butach Gucci.

Zobaczcie, jak Małgorzata Kożuchowska prezentuje się na co dzień!

