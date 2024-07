Małgorzata Kożuchowska na co dzień doskonale wie, jak rozkochać w sobie fanów, ale tym razem... to właśnie fan podbił jej serce. Aktorka pojechała na 10. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego, żeby promować kolejny sezon serialu „Druga szansa". Po konferencji promującej nową produkcję TVN, aktorka spotkała się z fanami. Szczególnie zachwycił ją uroczy bobas. Od razu wrzuciła też do sieci ich wspólne zdjęcie.

Najmłodszy fan Drugiej Szansy - napisała Małgorzata Kożuchowska na swoim Facebooku

My z kolei zachwyciliśmy się stylizacją Małgosi. Aktorka włożyła najmodniejszy tego lata zestaw: black & white i dobrała do tego piękne dodatki: torebkę Chanel model "Boy" i botki Gianvito Rossi.

Podoba się wam?

Małgorzata Kożuchowska promuje serial "Druga szansa"

Małgorzata Kożuchowska na festiwalu Dwa Brzegi.

Aktorka na spotkaniu z fanami.

Małgorzata Kożuchowska z ekipą "Drugiej szansy".