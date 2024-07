Małgorzata Kożuchowska pośle swojego synka Janka do żłobka? Ostatnio coraz więcej gwiazd zamiast zatrudniać opiekunkę na pełny etat, posyła dziecko do żłobka.

Jasio ma już 15 miesięcy i Małgosia, która niebawem będzie miała więcej pracy na planach filmowych, rozgląda się za idealnym żłobkiem dla niego - mówi nam koleżanka gwiazdy.

Pierwszą parą, która zdecydowała się na taki krok byli Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki, którzy tuż po narodzinach swojej córeczki, zapisali 1,5-rocznego synka Ksawerego, do żłobka.

Ania uważa, że jej synek najlepiej będzie się rozwijał wśród rówieśników, a w tym czasie ona będzie mogła spokojnie skupić się na malutkiej Janince - zdradza nam znajoma Czartoryskiej.

Czy to oznacza, że wysłanie dziecka do żłobka to nowy trend wśród gwiazd? Cały tekst w najnowszym numerze „Party”! Już w kioskach.

Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem Michałem.

Anna Czartoryska w ciąży.

Małgorzata Kożuchowska z mężem i synkiem na lotnisku.