Małgorzata Kożuchowska to świeżo upieczona mama, która powoli wraca do formy po porodzie. Od narodzin Jana Franciszka minął już prawie miesiąc, a aktorka planuje powrócić na plan serialu Rodzinka.pl pod koniec grudnia. Synek jednak będzie miał najlepszą opiekę z możliwych. Zobacz: Małgorzata w pierwszej reklamie po porodzie [WIDEO]

Kożuchowska do samego końca ciąży chroniła swoją prywatność i nie komentowała tego tematu. O szczęśliwym rozwiązaniu dowiedzieliśmy się dopiero, kiedy aktorka zamieściła urocze zdjęcie rączki syna. W środę gwiazda pochwaliła się też pierwszym zdjęciem ze spaceru, na który wybrała się z Janem Franciszkiem i psami. Teraz nadszedł czas na poważniejsze wyjścia, ponieważ jak podaje Twoje Imperium Kożuchowska zabierze syna na plan serialu:

Dla pani Małgorzaty i jej synka przygotowywana jest garderoba, w której będzie miejsce do karmienia i przewijania. Produkcja dokłada starań, by mały Jaś miał poczucie bliskości i miłości, czuł się błogo i bezpiecznie. Pani Małgorzata będzie miała komfortowy powrót do zajęć.