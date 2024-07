Małgorzata Kożuchowska nawet będąc w ciąży nie rezygnowała z pracy. Gwiazda wraz z aktorami serialu "rodzinka.pl" pojawiła się w kilku spotach reklamowych popularnej sieci telekomunikacyjnej, które zyskały ogromną popularność w internecie. Przypomnijmy: Kożuchowska w zaawansowanej ciąży w reklamie. Jest już bardzo zaokrąglona

Reklamy z serialową rodzinką zauważył prestiżowy magazyn "Brief", który nominował spoty z Kożuchowską do jednej z najważniejszych kategorii - "Gwiazdy Reklamy". Wczoraj aktorka pochwaliła się wielkim sukcesem - kampania "Boscy w sieci" okazała się najlepszą i wykosiła poważną konkurencję - m.in. reklamy Playa czy banku Bz WBK, w których zagrał sam Kevin Spacey. Gwiazda chciałaby móc wypić symboliczną lampkę szampana, ale z wiadomych powodów jeszcze nie może:

Właśnie wygraliśmy prestiżowy konkurs branży reklamowej, organizowany przez magazyn „Brief”! W kategorii „GWIAZDY REKLAMY”, za kampanię „BOSCY W SIECI”, zwyciężyła firma Orange i oczywiście Rodzinka.pl TVP !!! Bardzo się cieszę, że kampania przypadła Wam do gustu i że docenili ją także eksperci z branży! To wspólny, wielki sukces Orange i rodzinki.pl! Gratuluję wszystkim zaangażowanym w produkcję! Chętnie uczciłabym z Wami to zwycięstwo lampką szampana…ale na razie jeszcze nie mogę... P.S. A na koniec...uwaga, uwaga: w pokonanym polu niezwykle mocna konkurencja: kampania z gwiazdami Play’a i sam…Kevin Spacey dla Bz Wbk...nieźle, co...? - pisze Kożuchowska