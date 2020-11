Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszych butach na jesień. Kupimy je na wyprzedaży w CCC za mniej niż 200 zł

Małgorzata Kożuchowska to niepodważalna ikona stylu. Aktorka błyszczy nie tylko na czerwonym dywanie czy ekranie, ale również zachwyca swoimi codziennymi stylizacjami. Elegancja i ponadczasowe, klasyczne kroje wzbogacone o najnowsze trendy, to zdecydowanie jej przepis na sukces. Jak się okazuje, kompletując swoją garderobę gwiazda sięga nie tylko po ubrania i dodatki luksusowych marek, ale równie chętnie zagląda do znanych sieciówek. Teraz buty, którymi ostatnio zachwyciła internautki znajdziemy na przecenie w CCC!

Małgorzata Kożuchowska od lat podziwiana jest za swój wyjątkowy talent, klasę, urodę, a także styl. Tym razem aktorka zachwyciła wszystkich swoją jesienną stylizacją i czarnymi botkami na obcasie. Jak się okazuje, przy ich wyborze gwiazda postawiła na wszystkim dobrze znaną polską markę. Te buty to prawdziwy hit tej jesieni. Co więcej, teraz upolujemy je na wyprzedaży.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w hitowej kurtce, która będzie rządzić w nadchodzących miesiącach! Znamy markę i cenę!

Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w botkach z wyprzedaży w CCC

Instagram Małgorzaty Kożuchowskiej to prawdziwa kopalnia inspiracji. Aktorka w swoich mediach społecznościowych dzieli się nie tylko nowinkami z życia, ale również urodowymi poradami i swoimi stylizacjami, a jej fanki już raz miały okazje przygarnąć perełki z szafy swojej ulubionej gwiazdy. Tym razem żadna z nas nie musi czekać na wyprzedaż garderoby Małgorzaty Kożuchowskiej bo, jak się okazuje, botki, które pokochały internautki dostępne są w CCC, w dodatku również na wyprzedaży! Co więcej, sprawdzą się one również zimą, a ich ponadczasowy model sprawi, że będziemy nosić je jeszcze przez kolejne sezony i to do wszystkich stylizacji.

Instagram

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Oczarowane fanki natychmiast zwróciły uwagę na buty aktorki.

- Piękne te botki. - Klasyka zawsze będzie w modzie. - Buty są genialne. - komentowały obserwatorki.

Instagram

Swoje idealne jesienne buty Małgorzata Kożuchowska upolowała w CCC. Jak się okazuje, teraz skórzane czarne botki za kostkę marki Lasocki kupimy w popularnym sklepie przecenione z 279,99 zł na 195,99 zł.

Mat. prasowe

Trzeba przyznać, że to świetna okazja na wzbogacenie swojej garderoby. Skusicie się?