Małgorzata Kożuchowska w Azja Express? Dawid Woliński ma wystąpić w kolejnej odsłonie popularnego show TVN, więc może zabierze tam również swoją muzę?

To by było super. To by była świetna przygoda na pewno. I na pewno w wyśmienitym towarzystwie! - mówi nam Małgorzata.