Małgorzata Kożuchowska jeszcze nigdy nie opowiedziała tyle o synku! Aktorka, podczas konferencji z okazji 25-lecia marki Avon w Polsce, udzieliła wywiadu Party.pl. Gwiazda została ambasadorką marki, a konkretnie perfum "Viva La Vita" i linii "Avon True". A my postanowiliśmy ją zapytać o małego Jasia! Małgorzata Kożuchowska opowiedziała naprawdę dużo:

(...) Już zaczyna mówić, więc to w jaki sposób on wyraża swoje myśli, swoje emocje, jak mówi "Mamo, kocham cię, mamo", "Kocham mamę" albo jak się zachwyca światem, nowymi rzeczami, które poznaje, to jest mega rozkosz. To sobie wyobrażałam i za tym tęskniłam. To, że się odnajduje w dziecku swoje cechy albo czeka się na to, co będzie miał z ciebie, a co z męża i w jakich proporcjach... Ja teraz to wszystko odkrywam, bo on się bardzo szybko rozwija. (...) Uśmiech nie schodzi z twarzy. On jest żywym, bardzo radosnym dzieckiem, takim trochę łobuzem, ale z dużym poczuciem humoru i temperamentem. To jest duża przyjemność z obcowania z takim młodym człowiekiem.