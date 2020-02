Małgorzata Kożuchowska pokazała syna! To już naprawdę bardzo duży chłopiec!

Małgorzata Kożuchowska należy do grona gwiazd, które raczej niechętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami z życia prywatnego. Gwiazda zdecydowanie woli skupić się na swojej działalności artystycznej i to właśnie tego rodzaju wpisy pojawiają się najczęściej na Instagramie aktorki. Jednak tym razem Małgorzata Kożuchowska zrobiła wyjątek i pokazała swojego... syna! Jaś to już naprawdę bardzo duży chłopiec!

Małgorzata Kożuchowska pokazała synka

Małgorzata Kożuchowska została mamą w październiku 2014 roku. Aktorka bardzo marzyła o dziecku i to na szczęście spełniło się prawie sześć lat temu. Dzisiaj Jaś jest już naprawdę dużym chłopcem o czym mogliśmy się przekonać dzięki nowemu zdjęciu, jakie aktorka wstawiła na swojego Instagrama. Chociaż gwiazda raczej stroni od ujawniania życia prywatnego, to tym razem zrobiła mały wyjątek. Synek Małgorzaty Kożuchowskiej pozuje na tle gór, a zdjęcie jest naprawdę klimatyczne.

Mój Skarb - napisała pod zdjęciem aktorka.

Fani Małgorzaty Kożuchowskiej również zauważyli, że Jaś już bardzo urósł, o czym dali znać w komentarzach pod postem.

- Duży ten skarb - :) - Zazdroszczę tego czasu ! Szybko dorastają ale nadal są the one and only :) - Jak widać, synek wyższy od gór 😉🗻 - Jaki już duży 😍 - Ale ten czas leci ❤️ - piszą fani gwiazdy

My także zachwycamy się tym pięknym zdjęciem i także ciężko nam uwierzyć, jak duży jest już synek Małgorzaty Kożuchowskiej! Czas jednak płynie nieubłaganie szybko...

Małgorzata Kożuchowska bardzo ceni swoją prywatność i raczej rzadko informuje media o szczegółach ze swojego życia prywatnego.