Małgorzata Kożuchowska rzadko eksperymentuje ze swoim wyglądem. Jest wierna blondowi i do niedawna miała bardzo krótką, ale niezwykle kobiecą fryzurę. Teraz aktorka zdecydowała się zapuścić włosy i kolejny raz zaprezentowała się w nowym wydaniu. Tym razem postawiła na delikatne, miękkie fale, które kochają gwiazdy na całym świecie. Jednak to nie fryzura przyciągnęła największą uwagę fanów Kożuchowskiej! Jedna z internautek skupiła się na pewnym szczególe. Zobaczcie, o co chodzi!

Małgorzata Kożuchowska jest w ciąży?

Małgorzata Kożuchowska opublikowała zdjęcie z nową fryzurą, która budzi w sieci skrajne emocje. Część internautów uważa, że gwiazda wygląda doskonale. Z kolei inni apelują do aktorki, aby nie zapuszczała włosów:

- Błagam niech Pani nie zapuszcza włosów!!!! - Nasza córa miała taka fryzurę,jak dorwała się do nożyczek i sama obcięła sobie włosy? - Czyje ja teraz zdjęcie będę pokazywać kiedy pójdę do fryzjera? ? #nakożuchowską

Większość fanów skupiła się na nowej fryzurze Małgorzaty Kożuchowskiej, ale jedna z internautek zauważyła zaokrąglony brzuszek u aktorki i wprost napisała:

A ja tam widzę ciążę? - napisała jedna z fanek na Instagramie.

Gwiazda zdecydowała się zareagować i co prawda nie zaprzeczyła, ale swoje zdumienie tym podejrzeniem wyraziła za pomocą emotikon ????????????!

Sądzicie, że aktorka zdecydowała się na kolejne dziecko?

Małgorzata Kożuchowska w nowej fryzurze

Teraz gwiazda poszła o krok dalej i wybrała miękkie fale

Instagram