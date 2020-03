Małgorzata Kożuchowska poinformowała o śmierci bliskiej osoby. Opublikowała poruszające pożegnanie

Małgorzata Kożuchowska przekazała swoim fanom bardzo smutną informację. Aktorka opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcia ze swojego ślubu i zdradziła, że ksiądz Piotr Pawlukiewicz nie żyje- kapłan jedenaście lat temu udzielił jej ślubu. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" nie ukrywa smutku. W sieci opublikowała poruszające pożegnanie i wspomnienie o księdzu.

Małgorzata Kożuchowska opublikowała poruszający wpis

Małgorzata Kożuchowska we wzruszającym wpisie na Instagramie żegna i wspomina księdza Piotra. Jak go zapamiętała? Aktorka zdradziła, co kapłan mówił po jej głośnym ślubie!

(...) 11 lat temu ks. Piotr Pawlukiewicz udzielił nam sakramentu ślubu. Do dziś mam w uszach Jego wspaniałą homilię o tkanym wspólnie przez całe życie, kobiercu. Drogi, kochany Księże Piotrze, dziękuję Ci za wszystkie piękne słowa, za „Katechizm Poręczny”, za Msze Św. o 15 w Św. Annie i za radiowe w Św. Krzyżu!-napisała Małgorzata Kożuchowska.

W dalszej części wpisu aktorka wspomina jedno ze spotkań z księdzem.

(...) Pamiętam jak spotkaliśmy się kilka miesięcy po moim ślubie. Zaraz po nim wyjechałeś na urlop, lato było upalne. Powiedziałeś wtedy: „nieźle mnie załatwiłaś Małgosiu! Zdjęcia ze ślubu były wszędzie, wyskakiwałem niemal z każdej gazety. Żeby kupić sobie zimne piwo musiałem wysyłać kolegę, żeby mnie nikt nie rozpoznał...” I zacząłeś się śmiać.

Taki właśnie byłeś... Z Panem Bogiem kochany Księże Piotrze, do zobaczenia... 🙏- zakończyła wpis na Instagramie.

Wzruszający wpis Małgorzaty Kożuchowskiej skomentowały inne gwiazdy. Zobaczcie, co pisali!

- Piękna dusza. Dużo po sobie zostawił. Światła w ludziach, tekstach, nagranych słowach. Muszę odświeżyć sobie jego konferencje. 🕊 - napisał Maciej Musiał.

- Smutek❤️😥💔- przyznała Katarzyna Zielińska.

- 💔- skomentował krótko Rafał Zawierucha.

Zobaczcie CAŁY wpis Małgorzaty Kożuchowskiej!

Bliskim księdza Piotra Pawlukiewicza składamy kondolencje.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska i Marta Żmuda Trzebiatowska w serialu o życiu w kwarantannie!

Małgorzata Kożuchowska opublikowała poruszający wpis.

Aktorka poinformowała o śmierci księdza, który 11 lat temu udzielał jej ślubu.