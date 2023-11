30 sierpnia Małgorzata Kożuchowska świętowała dziewiątą rocznicę ślubu, a już przygotowuje się do kolejnej! Co ciekawe, do jej obchodów aktorka będzie potrzebowała aż miesiąca urlopu! Dlaczego?

Reklama

Jak Małgorzata Kożuchowska zamierza świętować 10. rocznicę ślubu?

W tym roku mąż aktorki, Bartek Wróblewski przygotował dla żony kolację i wręczył jej bukiet pięknych, różowych róż.

To był wyjatkowy dzień. Od początku małżeństwa mamy taką tradycję, że za niespodzianki rocznicowe zawsze odpowiada mój mąż. W tym roku nie mieliśmy zbyt dużego pola do popisu ze względu na moją prace na planie. Umówiliśmy się więc, że za rok, kiedy będziemy świętować dziesięciolecie, przygotujemy coś ekstra – zdradziłą w rozmowie z "Party" Kożuchowska.

Zobacz także: Znana pisarka wulgarnie krytykuje grę Małgorzaty Kożuchowskiej! O co chodzi?

Od lat Małgorzata i Bartek wyjeżdżają w jakieś piękne miejsce w Europie. Rocznicowo odwiedzili już m.in. Madryt, Rzym i Barcelonę. Gdzie wybiorą się w przyszłym roku?

– Zapowiedziałam już, że w sierpniu wezmę miesiąc urlopu. Jas będzie już na tyle duży, że będziemy mogli go ze sobą zabrać i wspólnie polecieć gdzieś dalej. Nie ukrywam, że marzy mi się podróż do Japonii – zdradziła aktorka.

Więcej o jesiennych planach Małgorzaty Kożuchowskiej przeczytasz w nowym "Party".

Małgorzata Kożuchowska planuje dłuższą podróż z mężem i synem do Japonii.

ONS.pl

Reklama

W przyszłym roku aktorka i jej mąż, Bartek Wróblewski będą świętować 10. rocznicę ślubu.