Małgorzata Kożuchowska oddała swoją rolę Edycie Olszówce! Okazuje się, że gwiazda serialu "Druga Szansa" zrezygnowała z występów w teatrze na rzecz koleżanki z show-biznesu. Jak do tego doszło? Kożuchowska w rozmowie z "Gwiazdami" przyznała, że kiedy zaszła w ciążę jej rolę w sztuce "Kotka na gorącym blaszanym daszku" przejęła właśnie Edyta Olszówka. Kożuchowska miała jednak wrócić do teatru po narodzinach dziecka- tak się nie stało a Małgosia przyznaje, że nie zamierza odbierać roli Olszówce.

Zobacz także: Podanie o urlop macierzyński – elementy wniosku i istotne informacje

To już historia. Od czasu mojej ciąży rola należy do Edyty. Do teatru wrócę już z nowym spektaklem. Teatr był zawsze dla mnie ogromnie ważny. Jeżeli chodzi o powrót do stałej pracy w moim zespole Teatru Narodowego, to na razie szukamy roli, w której mogłabym się pojawić po macierzyńskiej przerwie. Być może uda się to na wiosnę- przyznała Małgorzata Kożuchowska.