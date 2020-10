Małgorzata Kożuchowska o wyroku TK i Strajku Kobiet: "Ulica nie jest miejscem do podejmowania tego typu dyskusji"

Małgorzata Kożuchowska była gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim aktorka przyznała, że jest zaskoczona wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny akurat w tak trudnym czasie, gdy zmagamy się z pandemią.

Aktorka podkreśliła, że rozumie gniew kobiet, jednak zwróciła uwagę, że problemu nie uda się rozwiązać bez dialogu. Zobaczcie, co jeszcze powiedziała Małgorzata Kożuchowska.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: "Bóg dał człowiekowi wolną wolę i człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać"

Od ponad tygodnia w całej Polsce trwa Strajk Kobiet. Ma to oczywiście związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, na mocy którego w naszym kraju nielegalna będzie aborcja z przesłanki embriopatologicznej. Wiele gwiazd postanowiło wesprzeć kobiety w tej walce, a wśród nich jest także Małgorzata Kożuchowska. Aktorka już kilka dni temu zamieściła poruszający wpis na swoim Instagramie. Gwiazda ujawniła swoje stanowisko w tej sprawie z perspektywy osoby wierzącej.

Jestem bezwzględnie za życiem! Życie jest wartością nadrzędną. Wierzę, że dawcą życia jest Bóg, który jest miłością. [...] Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać, ponosząc wszelkie często bardzo bolesne konsekwencje swoich wyborów. Prawo, które odbiera człowiekowi tę wolność (nawet to ustanowione z dobrych intencji) nie rozwiąże problemu - czytamy we wpisie Małgorzaty Kożuchowskiej.

Teraz gwiazda w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News podkreśliła, że ludzie, którzy kierują się w swoim życiu dekalogiem, na pewno wiedzą, jakiego wyboru dokonać. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszyscy w Polsce mają takie zdanie i oni również mają prawo do szacunku.

Ludzie, którzy kierują się dekalogiem i wierzą w to, co niesie ze sobą wiara w Boga, wiedzą, jaki powinien być wybór i dla nich on jest prosty. Natomiast nie możemy zapominać, że w Polsce i na świecie żyją nie tylko tacy ludzie jak my, oni mają inne zdanie, wyznają inne wartości, nie wierzą. Oni również mają prawo do szacunku - przyznała w "Gościu Wydarzeń" Małgorzata Kożuchowska, aktorka.