Małgorzata Kożuchowska jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie dzieli się swoją codziennością z fanami, ale nie da się ukryć, że prywatność swojego ukochanego synka Jasia bardzo chroni. Rzadko publikuje jego zdjęcia, a jeśli już to robi, to nigdy nie pokazuje jego twarzy. Nieczęsto też wyjawia szczegóły z jego życia, ale dla nas zrobiła wyjątek! Aktorka opowiedziała nam, jak wyglądały jej rodzinne wakacje i co Jasiowi najbardziej się podobało. Zobacz materiał wideo!

Małgorzata Kożuchowska pokazała swoich ukochanych mężczyzn na zdjęciu

Aktorka miała wspaniałe wakacje z rodziną