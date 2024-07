Już w najbliższy poniedziałek do sklepów trafi nowy numer magazynu "Party" czyli najlepszego dwutygodnika o gwiazdach w tym kraju. Tym razem bohaterką wydania jest Małgorzata Kożuchowska. Ciąża aktorki to zdecydowanie największe medialne wydarzenie ostatnich tygodni. W którym miesiącu ciąży jest gwiazda? Jak pogodzi obowiązki zawodowe z błogosławionym stanem? Zachęcamy do jutrzejszej lektury.

Reklama

Zobacz: Ciężarna Kożuchowska idzie na urlop? Jest oficjalny komentarz

Ponadto w numerze m.in. odważna decyzja Agnieszki Szulim o napisaniu książki o show-biznesie. Czy chce pójść w ślady Karoliny Korwin Piotrowskiej? Magazyn przygląda się także rywalizacji gwiazd dwóch największych kulinarnych show - Magdzie Gessler i Wojciechowi Amaro.

W "Party" znajdziemy również wypowiedź Jacka Rozenka. Związek jego byłej żony z Radosławem Majdanem wywołuje ogromne emocje, a prasa plotkuje, że Jacek nie jest zbyt zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Jak jest naprawdę? Aktor skomentował zamieszanie tylko w rozmowie z magazynem.

Zobacz: Ale oni się kochają: Rozenek i Majdan z dziećmi na meczu piłki nożnej

Zobacz także

"Party" w sprzedaży od jutra za jedyne 1,99 złotych.

Reklama

Kożuchowska na imprezie po raz pierwszy od wiadomości o ciąży: