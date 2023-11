Małgorzata Kożuchowska przy okazji wywiadu dla "Party" postanowiła zdementować w końcu kilka plotek na swój temat. Przez lata za pomocą tabloidów była skonfliktowana z koleżankami i kolegami z różnych planów, m.in. : Agatą Kuleszą, Agnieszką Dygant, Edytą Olszówką, a ostatnio z Mają Ostaszewską i Bartkiem Topą. Do tej pory milczała. Teraz Małgorzata Kożuchowska postanowiła zabrać głos!

To nie była prawda. Nie mam natury człowieka, który snuje intrygi czy lubi się kłócić. Nikt nigdy do mnie nie zadzwonił i nie spytał, czy mam konflikt z Maćkiem Zieniem. Kiedyś pisano, że zbojkotowałam jego pokaz mody. Podobno nawet odsyłałam mu kwiaty, które do mnie z przeprosinami wysyłał... To są rzeczy zmyślone. Lubię Maćka i cenię jego pracę. Zawsze z radością nosiłam ubrania przez niego zaprojektowane i mam nadzieję dalej to robić", opowiada Małgosia.