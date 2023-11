Małgorzata Borysewicz zgłaszając się do programu "Rolnik szuka żony" nie sądziła nawet, że spotka ją aż tyle szczęścia. Nie dość, że poznała wymarzonego mężczyznę, to jeszcze niedawno została mamą. Rysio przyszedł na świat w lutym 2019 roku i od razu skradł serce swoich rodziców. Małgosia Borysewicz po raz pierwszy może też świętować Dzień Matki w nowej roli. Z tej okazji na jej profilu na Instagramie pojawiło się jej urocze zdjęciem z synkiem!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie syna z okazji Dnia Matki

Małgorzata Borysewicz pilnie przygotowała się do tego dnia. Z okazji swojego święta, które obchodzi po raz pierwszy w życiu, upiekła imponujący tort bezowy z owocami. Rolniczka pochwaliła się nim na Instagramie. Przy okazji pokazała też nowe zdjęcie Rysia. Chłopak rośnie jak na drożdżach!

Dziś mój pierwszy dzień mamy ❤️Synku wzniosłeś w moje życie tyle radości i jeszcze więcej miłości. Świętujemy na bezowo - napisała pod fotografią Małgorzata Borysewicz.

Przypomnijmy, że mężem Małgosi został Paweł Borysewicz. Chłopak od razu zakochał się w pięknej rolniczce. Jednak ta długo trzymała go w niepewności. Paweł mimo wszystko zdołał pokonać konkurencję i skradł serce Małgosi. To dla niej wrócił do Polski i wspiera ją dzielnie w gospodarstwie.

Małgosi życzymy dużo miłości i szczęścia z okazji jej święta!

Paweł i Małgosia tworzą szczęśliwą rodzinę