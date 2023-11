Małgorzata Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) z show "Rolnik szuka żony" wraz ze swoim mężem Pawłem niedawno powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Rysia. Chłopiec urodził się 27 lutego, a więc 3 miesiące temu. Do tej pory rolniczka chętnie pokazywała różne zdjęcia swojej pociechy, ale jeszcze nigdy nie zdecydowała się na pokazanie twarzy synka. Teraz postanowiła zrobić wyjątek!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała synka

Małgosia Borysewicz wreszcie zdecydowała się pokazać światu swojego synka Rysia! Zarówno na jej profilu na Instagramie, jak i jej męża Pawła można zobaczyć urocze zdjęcie chłopca. Na fotografii Ryś smacznie śpi w wózku na świeżym powietrzu w ogrodzie.

Wiele wskazuje na to, że Ryś to grzeczny chłopiec, który większość swojego czasu poświęca na sen. Niedawno Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała, że Ryś "pozwala" rodzicom nawet na randkowanie. Gdy para wybrała się do kawiarni, chłopiec również grzecznie spał w wózku.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Małgosia wyznała nam, że rola mamy do spełnienie jej marzeń. Rolniczka jest teraz bardzo szczęśliwa.

Bycie mamą i szczęśliwą żoną było moim największym marzeniem. Mam wrażenie, że ten miesiąc to jakieś pięć minut - powiedziała Party.pl Małgosia. Jesteśmy szczęśliwi, że od jakiegoś czasu realizujemy swoje marzenia, mamy rodzinę, swoją przestrzeń. Wszystkiego uczymy się od podstaw, jesteśmy czasem niewyspani i zalatani, ale mimo to cieszymy się tym czasem, bo mamy swoje wsparcie - zakończyła.

Małgosia i Paweł są szczęśliwymi rodzicami

Małgosia spełnia się w roli mamy

