Przed nami kolejny odcinek "Naszego Nowego Domu". Tym razem Elżbieta Romanowska i jej ekipa remontowa pomogą państwu Jolancie i Janowi, którzy opiekują się swoją wnuczką. Samanta ma piętnaście lat i w przeszłości przeszła przez piekło. Okazuje się, że dziewczynka wychowywała się u swojej mamy, ale każde wakacje spędzała u swoich dziadków. Niestety, w pewnym momencie wyszło na jaw, że nastolatka przeżywa prawdziwy dramat w swoim rodzinnym domu. Państwo Jolanta i Jan skierowali sprawę do sądu i dziś są rodziną zastępczą dla Samanty. Niestety, dom w którym mieszka nastolatka i jej dziadkowie wymaga pilnego remontu... Z pomocą przyszli eksperci z "Naszego Nowego Domu"!

Reklama

Poruszająca historia Samanty i jej dziadków w "Nasz Nowy Dom"

"Nasz Nowy Dom" już od wielu lat jest jednym z największych hitów Polsatu. Od kilku miesięcy program prowadzi Elżbieta Romanowska, która razem z ekipą remontową pomoże teraz państwu Jolancie i Janowi z Bartoszyc. Bohaterowie najnowszego odcinka "Naszego Nowego Domu" zostali opiekunami prawnymi ich wnuczki Samanty. Niestety, cała rodzina nie ma zbyt wiele miejsca w mieszkaniu, które liczy zaledwie 20m2. Samanta mieszka w prowizorycznie wydzielonym pokoiku, kuchnia jest w korytarzu.

Zobacz także: Rodzina uczestniczki "Nasz Nowy Dom" mieszka w rozpadającym się budynku. Z pomocą zjawi się Ela Romanowska

mat. prasowe

Hitsoria Samanty i jej dziadków porusza do łez, ale ekipa "Naszego Nowego Domu" odmieni ich życie. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą, jak zmieni się mieszkanie, w którym dramatycznie brakuje miejsca do nauki, rozwoju i wypoczynku. Zanim jednak będziemy mogli zobaczyć efekt remontu w mieszkaniu państwa Jolanty i Jana spójrzcie, w jakich warunkach rodzina mieszkała do tej pory.

Zobacz także: "Nasz Nowy Dom": Najtrudniejszy remont w historii. Budynek nie przetrwa kolejnej zimy. Co z rodziną?

mat. prasowe

Reklama

Przypominamy, że nowy odcinek "Naszego Nowego Domu" zostanie wyemitowany już dziś wieczorem o godzinie 20:05 oczywiście na antenie Polsatu. Będziecie oglądać?

mat. prasowe

mat. prasowe